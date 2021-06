Birra del Borgo festeggia le 16 candeline e rilancia Borgorose colorando la Torre di Torano

Un compleanno speciale nel segno della valorizzazione del territorio. Birra del Borgo continua il suo percorso di riqualificazione di Borgorose, l’antico borgo nel cuore dell'Italia, in provincia di Rieti, che ospita la sede del birrificio e che quest'anno ha festeggiato i suoi 16 anni customizzando la storica Torre di Torano grazie alle sfumature pop dagli street artist torinesi Truly Design Crew che hanno realizzato uno splendido murales.

Non solo perché in occasione dello svelamento dell'opera i dipendenti di Birra del Borgo hanno partecipato alla riqualificazione del sentiero di accesso alla Torre di Torano per permettere agli abitanti di Borgorose di tornare a vivere nel migliore dei modi il loro territorio. La missione del brand è mixare al meglio i sapori tradizionali e le ultime novità all'interno degli antichi stili birrai ma anche valorizzare il territorio che lo ha visto nascere e crescere.

Un'attenzione alle proprie origini, che Birra del Borgo declina in diversi aspetti cardine della comunità e, tra questi, non manca sicuramente quello legato alle ricette della tradizione. Lo chef Luca Pezzetta ha infatti creato per l'occasione un menu che mostra ancora una volta come si possono reinterpretare in chiave moderna tutti gli elementi e i valori della nostra cultura, senza dimenticare le proprie origini. Un viaggio tra i sapori, che è possibile rivivere tutti i giorni a Roma, presso L’Osteria Birra del Borgo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Giugno 2021, 22:14

