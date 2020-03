Birra del Borgo, nasce l'e-commerce con la consegna a domicilio

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Marzo 2020, 10:03

In pochi giorni siamo stati costretti a cambiare il nostro modo di vivere, ci è stato chiesto di restare a casa, di incontrare gli amici solo su facebook, di fare la spesa uno alla volta e di “congelare” quanto più possibile il lavoro, gli affetti, i pensieri. Desideriamo ardentemente il mondo che c’è fuori, la vita di prima, invece dobbiamo armarci di pazienza. Così Birra del Borgo ha deciso di scendere in campo per stare vicino ai suoi consumatori e crea la nuova piattaforma e-commerce di Birra del Borgo, “ LA BOTTEGA ”. Uno shop online dove si potranno trovare tutte le birre di casa, dalle “Bizzarre” a “Collerosso”, passando per le “Classiche”, “le Quotidiane” e le “Stagionali”. La consegna è gratuita fino al 5 aprile e con un minimo d’ordine di 50 euro.