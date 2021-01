Salute e benessere: bere latte in età adulta fa veramente bene alla salute? Cosa dice la scienza

Il latte è il primo alimento con cui si viene a contatto sin dalla nascita, e proprio questa stretta connessione con il mondo puerile induce spesso a pensare che sia un alimento che fa bene non solo in tenera età, ma anche da adulti e nella fase più matura della vita. Evidenze scientifiche, però, dimostrano che il latte non fa sempre bene.

Per esempio, è opinione comune credere che il latte nutra le ossa grazie alla presenza di calcio: ebbene una ricerca condotta in Svezia su oltre 75mila donne adulte e pubblicata sul British Medical Journal fa sapere che coloro che consumano più di 3 bicchieri di latte al giorno hanno il 60% di probabilità in più di incorrere in una frattura dell'anca e addirittura il 93% di morire. Per assicurarsi la giusta dose di calcio è meglio rivolgere la propria attenzione ai cibi vegetali, anche per evitare la contemporanea assunzione di grassi saturi. Crediti foto@Kikapress Music: «Cute» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Gennaio 2021, 11:50

