Benedetta Rossi come una star: una fila lunghissima per l'incontro la food blogger. Lei su Instagram: «Vi vedo»

Tutti per Benedetta Rossi. La food blogger accolta come una star: affluenza record per assistere alla presentazione del libro di ricette “Benvenuti in casa mia” di Benedetta Rossi. Una coda impressionante, quella che si è registrata più di un’ora prima dell’evento in piazza Garibaldi a Senigallia, nelle Marche, che la stessa regina dei fornelli di Porto San Giorgio ha postato tra le sue storie Instagram scrivendo “Vi vedo”. Erano le 15.15 e l’appuntamento all’Auditorium San Rocco era per le 16 ma la gente ha iniziato a mettersi in fila molto prima.

Affluenza record per Benedetta Rossi a Senigallia

Benedetta Rossi, 50 anni, è diventata famosa grazie al suo blog di cucina, Fatto in casa da Benedetta.



Allegria, semplicità ma anche tanta simpatia: il segreto del successo della marchigiana Benedetta Rossi. La lunga fila a Senigallia lo dimostra.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Novembre 2022, 18:17

