Il Bellini tropicale spiegato da Nicolò

Nicolò Rapezzi, barman di Spica Milano, ci insegna come preparare a casa una variante tropicale del Bellini.una tazzina da caffè di estratto di mango, banana e passion fruit e una tazzina da caffè di Franciacorta.: versare in una coppetta precedentemente raffreddata una tazzina da caffè di estratto di frutta tropicale e poi una tazzina da caffè di Franciacorta. Decorare con una fettina di lime.: Il Bellini è una creazione di Giuseppe Cipriani, ideata nel suo Harry’s Bar di Venezia nel 1934. Il suo creatore lo battezzò con questo nome per via del suo colore rosato, che gli ricordava quello della toga di un santo presente sul dipinto del pittore Giovanni Bellini.