Il celebre Bellini spiegato da Lorenzo di Giacomo Arengario a Milano

Lorenzo Uberti, barmanger di Giacomo Arengario a Milano, ci insegna a preparare a casa il Bellini. Un cocktail noto in tutto il mondo, ideato da Giuseppe Cipriani nel 1948 all'Harry's Bar di Venezia.Ingredienti: 1 tazzina di succo di pesca bianca, 2 tazzine di prosecco.Preparazione: tagliare a pezzi la pesca e frullarla nel blender fino a ridurla a una polpa liscia. Versare il succo di pesca bianca e poi il prosecco in un flute ghiacciato.Curiosità: la ricetta originaria prevede Champagne, polpa di pesca bianca e un tocco di purea di lamponi per dare al drink un lieve colore rosato. Altre versioni sono il Puccini con succo di mandarino e il Tintoretto con succo di melograno.