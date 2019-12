Bastoncini di pesce ritirati dai supermercati: possono contenere pezzi di metallo

Sabato 21 Dicembre 2019, 14:58

per la possibile presenza di frammenti di metallo all'interno del prodotto potenzialmente nocivi per la salute. Il lotto interessato è stato ritirato dallo stesso produttore in seguito a una procedura di autocontrollo.Il richiamo diffuso dalla catena di supermercatiriguarda un lotto disurgelati venduti a marchio Ocean Blue e prodotti dall'azienda Frosta s.r.l. nello stabilimento di Bydgoszcz, in Polonia (marchio di identificazione PL04611803WE). Il lotto di bastoncini ritirato si riferisce a scatole da 30 pezzi dal peso di 900 grammi con il numero di lotto L9032F90 e data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 31 agosto 2020.