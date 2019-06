Il Bar di Milano, drink con vista sulle guglie

Sono tutti low alcol, tutti semplici e tutti ispirati ai reparti di un department store i nuovi signature drink de Il Bar di Milano, il lounge cocktail caffetteria al settimo piano della Rinascente di Piazza Duomo con terrazza panoramica sulle guglie. Ma uno contiene l’inedito Q Vermouth Bianco (L’Heure Bleue), quell’altro il saké (Jappotini), uno il nuovo distillato analcolico Seedlip Garden 108 (il Virgin Mule) e l’altro ancora l’acqua di pomodoro aromatizzata con lo yuzu (il Mary the Ghost). «In genere uso tre o quattro ingredienti al massimo per garantire sempre al cocktail bevibilità, gradazione alcolica e gusto perfetti. Così il cliente può provarne anche due o tre nella stessa serata», spiega Oscar Quagliarini, noto barman autore della nuova carta Emporium disponibile da stasera. Prezzi in linea con la location esclusiva (cocktail a 16 euro).



Giovedì 13 Giugno 2019, 09:18

