L’Aviation spiegato da Giovanni

Giovanni Badolato, bar manager di Metropolita di Roma, spiega come fare a casa l’Aviation. Il cocktail pare sia stato ideato durante la Prima guerra mondiale da un barman inglese di un circolo ufficiali d’aviazione e che venisse bevuto per celebrare le imprese degli aviatori. Come mai? Semplice: il colore del cocktail tende leggermente al violetto e quindi evoca il cielo.3/4 di tazzina da caffè di gin; un quarto di tazzina da caffè di maraschino e un quarto di tazzina da caffè di succo di limone fresco.shakerare gli ingredienti con il ghiaccio e filtrare in coppetta.una ciliegina o una scorza di limone.si possono aggiungere alcune gocce di crème de violette per colorare e profumare il drink.