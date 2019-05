Attimi di Heinz Beck a Milano, è tempo di mixology

Tra alta cucina e mixology è scoppiato l'amore. L'ultimo segnale? Heinz Beck nel suo nuovo ristorante di Milano, aperto in partnership con il gruppo Cremonini, Attimi by Heinz Beck, ha appena inaugurato il cocktail bar. Inserito nel centro della sala, vanta una ricca bottigliera e offre drink nel segno della tradizione rivisitati in chiave contemporanea (in genere a 10 euro) e una selezione di cocktail signature (12 euro). Come il Dante, un sour in coppetta con gin, riduzione di alloro, limone e zucchero. Non manca una wine cellar, completamente a vista con affaccio sul bistrot, con vini italiani e stranieri frutto di un'accurata selezione del sommelier. L'aperitivo viene servito con piattini preparati al momento con assaggi gourmet creati da Heinz Beck. Giovedì 23 Maggio 2019, 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA