Arrivano gli Scacchieri del Mulino Bianco: doppia frolla di caramello e cioccolato

Gli Scacchieri, un nuovo biscotto si aggiunge alla famiglia del Mulino Bianco. Con una doppia frolla di cioccolato e caramello, friabile e gustoso, gli Scacchieri sono perfetti sia da inzuppare a colazione che come dolcetto fuori pasto.

Arrivano gli Scacchieri del Mulino Bianco

Sulle tavole degli italiani arrivano i nuovo biscotti del Mulino bianco, gli Scacchieri. Un frollino nato dall’incontro tra una golosa frolla al caramello e una al cioccolato: la forma a scacchiera permette ai due gusti di unirsi in una combinazione perfetta, offrendo al palato un’esperienza indulgente e agli occhi la visione di un'elegante simmetria.

Gli Scacchieri, una nuova referenza su cui il marchio intende puntare con iniziative dedicate e tutte da scoprire nel corso dell’anno, sono il frutto di un processo e un design che hanno consentito di valorizzarne le caratteristiche organolettiche: sono stati realizzati attraverso l'estrusione dell'impasto, tecnica usata nella pasticceria artigianale che permette al frollino ottenuto di avere una struttura aperta, leggera e friabile.

La confezione

Ogni confezione contiene circa 26 biscotti (11,5 grammi di peso l'uno). Il prodotto, che si presta bene all'inzuppo, può essere consumato a colazione, per cominciare bene la giornata (3 Scacchieri è la quantità consigliata), in abbinamento a un frutto e a una bevanda, o come dolcetto fuori pasto, per uno spuntino a metà mattina o a metà pomeriggio. Il pack in carta è progettato per mantenere intatta la fragranza ed è interamente riciclabile.

Mulino Bianco, tradizione e innovazione

Mulino Bianco, l'iconico marchio del Gruppo Barilla nato nel 1975, da oltre 45 anni porta la prima colazione sulle tavole degli italiani con oltre 140 referenze, 60 delle quali dedicate proprio al primo pasto del mattino. Grazie al giusto mix di tradizione dolciaria, ricerca e innovazione, attenzione agli aspetti nutrizionali ed ingredienti di qualità, il brand occupa un posto speciale nelle case dei consumatori. È da sempre impegnato nella ricerca e nell’innovazione di prodotti sempre più buoni e sani, sia per le persone che per il pianeta, attraverso la selezione di ingredienti sicuri e di qualità, continuamente sottoposti a rigorosi controlli di filiera. Oltre alla progettazione di nuove ricette, dal 2010 il brand migliora costantemente quelle esistenti: tutte le ricette, infatti, sono state riformulate almeno una volta, eliminando in 10 anni 6.475 tonnellate di grassi, 20.853 tonnellate di grassi saturi, 2.443 tonnellate di sale, 205 tonnellate di zuccheri. Tutto sempre salvaguardando il gusto unico che contraddistingue la sua offerta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Marzo 2022, 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA