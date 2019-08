Torna la sagra della porchetta di Ariccia: l'appuntamento per il 2019

Mercoledì 21 Agosto 2019, 10:49

Volete godervi un buon panino farcito per dimenticare la fine delle ferie? Quale migliore occasione della Sagra delladi Ariccia . Dal 6 all'8torna la manifestazione più attesa da romani e non, con la sua 69esima edizione.Pane casereccio, maiale cotto allo spiedo e un buon bicchiere di vino. Insomma, una manifestazione all'insegna del cibo, ma non solo. La 69esima Sagra della Porchetta di Ariccia sarà anche l'occasione per assistere a spettacoli folkloristici, musicali e d'intrattenimento, per grandi e piccini.La festa avrà inizio alle ore 9 del 6 settembre, con l'allestimento degli stands. Le prime attività avranno inizio nel pomeriggio, a partire dalle 17. Spazio ad intrattenimento per bambini, spettacolo deglli sbandieratori, parata dei bersaglieri e alle 19,15 inaugurazione ufficiale della 69esima Sagra della Porchetta di Ariccia.