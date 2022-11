Arance, l'errore che non devi fare quando prepari la spremuta

La spremuta d'arancia è una delle bevande più apprezzate da grandi e piccini, grazie al suo sapore gustoso e al carico di vitamine che porta con sé a ogni sorso. C'è un errore, tuttavia, che in tanti commettono durante la spremitura e riguarda la fase successiva alla classica preparazione. Procediamo con ordine...

Le arance

Una volta lavate, le arance vanno tagliate a metà per essere spremute nello spremiagrumi. Una volta ottenuto il succo, però, è bene sapere che le vitamine contenute iniziano a disperdersi molto velocemente. Per questo, la spremuta d'arancia non va mai preparata con largo anticipo, o conservata già pronta nel frigorifero, anzi. Va bevuta immediatamente, appena pronta, per godere appieno del suo apporto vitaminico.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Novembre 2022, 16:06

