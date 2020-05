È morto lo chef Antonello Riva

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Maggio 2020, 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, executive Chef, è morto. Ad annunciarlo è la famiglia di Riva sul suo profilo Facebook: «Per chiunque volesse salutare, i funerali si terranno Lunedì 25 Maggio 2020 alle ore 10:00 presso la Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria a Piazza Euclide. Ci si disporrà uno per banco e vista la grande capienza della navata principale sarà possibile rispettare il distanziamento sociale»., figlio dell'indimenticabile conduttore Mario Riva, volto storico della Rai, ha legato il suo nome per molto tempo alla Palatium-Enoteca della Regione Lazio in via Frattina, e alla cucina regionale in generale. In precedenza ha gestito dal 2002 al 2008 due ristoranti: L’Elefantino, (a Roma), e L’Elefantino al mare (a Orbetello), meritando citazioni e recensioni sulle migliori guide gastronomiche nazionali (Gambero Rosso, Espresso, ecc).