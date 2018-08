Giovedì 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è unaspecializzata in. Tarme, grilli e cavallette sono i suoi ingredienti anche se gli insetti rimangono ancora una merce di nicchia. Ma lei ha sviluppato la sua esperienza in un settore che per molti può sembrare davvero disgustoso.Ma se pensiamo che sia una pietanza strettamente orientale sbagliamo.è di Berna, in Svizzera. Considerato sono ancora in molti a provare disgusto, la chef sostiene che al momento il vero potenziale sia l'estrazione delle proteine dagli insetti. E possono essere utilizzate in svariati modi, come esempio per il pane proteico. In questo modo la vista è salva.In queste foto la chef adagia vermi caramellati su una "bruschetta" in un bar a Berna ed è alle prese con la preparazione di una libellula e un frullato di insetti e cetrioli. Volete provarli?