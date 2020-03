Amatriciana, stop ai falsi. È diventata "Specialità tradizionale" per la Ue

Amatriciana, stop ai falsi. L'Amatriciana, il piatto simbolo del terremoto del Centro Italia del 2016, è riconosciuta dall'Unione Europea 'Specialità tradizionale garantita' (Stg) contro imitazioni e falsi in tutto il mondo. Lo fa sapere la Coldiretti, nell'annunciare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 13 marzo l'iscrizione nel Registro europeo delle Denominazioni d'origine e Indicazioni geografiche e Specialità tradizionali garantite della celebre ricetta.



fatta "secondo il metodo di produzione e la ricetta secolare del comprensorio di Amatrice", il riconoscimento europeo arriva con consenso unanime. Il carattere tradizionale del piatto, sottolinea la Coldiretti, è legato agli ingredienti e al metodo specifico di preparazione utilizzato tradizionalmente nel comprensorio dei Monti della Laga da dove trae origine. Da qui l'importanza di garantire l'utilizzo di ingredienti 100% Made in Italy, dal grano per la pasta al pomodoro, dal pecorino al guanciale.che la popolazione di Amatrice ha dato vita ad uno dei piatti più conosciuti della tradizione italiana rielaborando un'antica preparazione pastorale, con l'introduzione del pomodoro intervenuta all'inizio del 1800. L'amatriciana, infatti, era il pasto principale dei numerosi pastori che vivevano sulle montagne di Amatrice; portavano nei loro zaini pezzi di pecorino, sacchette di pepe nero, pasta essiccata, guanciale e strutto per preparare la cosiddetta gricia che, con l'aggiunta del pomodoro, è diventata l'amatriciana. La promozione della ricetta, ricorda la Coldiretti, è il riconoscimento alla storia e alla tradizione di un territorio devastato dal terremoto dal quale le aziende agricole stanno tentando di risollevarsi anche grazie alla produzione degli ingredienti base del celebre sugo.nelle produzioni di qualità con 301 denominazioni Dop/Igp e Stg, 415 vini Doc/Docg, 5155 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola, la leadership nel biologico con oltre 60 mila aziende agricole.