Al Mercato a Milano, l’anima street della steakhouse all’americana

Indubbiamente, uno dei posti più belli della città. Immerso tra le luci metropolitane, immaginandosi seduti su uno dei tavolini a ridosso piazza Alvar Aalto, dove il brulicare di automobili fa un gioco colorato simil Led che trasporta oltreoceano, è un locale pensato con concetti contemporanei e innovativi.

La mano è sempre quella dello chef Eugenio Roncoroni che è al terzetto di apertura di Al Mercato, anche se questo, rispetto agli altri due locali, è più “street”. Hamburger personalizzabili che guardano alla «vecchia scuola delle steakhouse», vari tagli di carne e contorni che ricordano la sua «contaminazione franco-americana», e un menu vario. Una grande cucina in mezzo, una sala che termina da una parte con una parete di vini a vista e, dall’altra, con un corridoio che porta - non a caso - allo “street food”, dalle lanterne rosso fuoco sospese e piatti da mangiare “in piedi”: un solo locale ma dall’anima doppia.

Un’idea originale, insomma. È l’organizzazione che è da migliorare, con un servizio fin troppo veloce per uno “Steaks & Burgers” che il “fast” lo ha nelle vene, ma che in questo locale stona. Anche perché correre il rischio di diventare dozzinale sarebbe un peccato. C’è da tornaci, per verificarlo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 06:00

