Agustina Gandolfo, lady Lautaro apre un ristorante fusion a Milano

Ancora pochi giorni e a Milano aprirà il ristorante di Agustina Gandolfo, moglie dell'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez. Si chiamerà Coraje e verrà inaugurato mercoledì 8 giugno a via Formentini, nel cuore di Brera.

La 27enne moglie di Lautaro Martinez, amante della buona cucina e dell'alimentazione sana, ha voluto creare un ristorante fusion, che unisce la tradizione gastronomica mediterranea e quella argentina. «Sono molto emozionata, mancano pochissimi giorni all’apertura: vi aspettiamo!», spiega Agustina Gandolfo in una storia su Instagram.

Il menù sarà curato da Domenico Paesano, chef napoletano che propone diversi piatti di contaminazione (tortino Vesuvio con cuore di dulce de leche ma anche la pastiera, e poi veggie burger con pane di carote, cotoletta di manzo argentino impanata per la cena e le candele borboniche, ziti con genovese di tonno e tartare di pinna gialla). Come fa sapere il Corriere della Sera, il ristorante sarà aperto anche al mattino, per la colazione, con la scelta del caffè firmata Lot Zero. Ma sarà anche un luogo per l'aperitivo.

