Addio a Silvano Orlandi, detto 'Pasticcio'. Era il pasticcere dei vip. Aveva 83 anni

Addio "Pasticcio". E' scomparso questa mattina, all'età di 83 anni, Silvano Orlandi, il pasticcere dei vip, noto per le torte con cui ha arricchito gli Uffizi, le anteprime cinematografiche, e i parti di tanti personaggi dello spettacolo e atleti. Il pasticcere era ricoverato al Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri, nel comune di Bagno a Ripoli, Firenze. Come riporta Repubblica, Orlandi lascia i figli Marco, Alessandro e Stefano.

Nel dicembre 2021 era morta la moglie Carla con cui aveva trascorso tutta la vita. I coniugi si erano ritirati a Ferrano, una frazione del comune di Pelago, in provincia di Firenze. Negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si erano complicate tanto da essere ricoverato. La camera ardente verrà allestita domani nella cappella di Pontassieve, Firenze.

Nato a Pratovecchio (Arezzo), Orlandi ha trascorso l'infanzia nel suo Casentino. Garzone di un fornaio a 11 anni, poi apprendista in una pasticceria fiorentina e quindi pasticcere in prestigiosi alberghi. Nel 1964 si mette in proprio insieme alla moglie Carla, aprendo un negozio nella sua Pratovecchio ed iniziando la scalata alla notorietà. Sino ad approdare nel 2000 a Roma, con una pasticceria propria al Gianicolo, lasciando ai figli l'onore di portare avanti il celebre nome: Alessandro è direttore d'azienda, Marco lavora presso una pasticceria rinomata e Stefano gestisce il locale di Roma. Conosciuto per le sue buonissime e scenografiche torte, l'ultima creazione Silvano Orlando l'aveva preparata per Papa Francesco nel 2018, quando si recò in visita a Loppiano, in provincia di Firenze, sede del quartier generale del Movimento dei Focolari. Celebri e molto amate le sue rose in marzapane, spesso realizzate in diretta durante le feste o i programmi televisivi, dove era spesso ospite. Tra i tanti vip che ha conquistato con i suoi dolci ci sono: Gina Lollobrigida, Maurizio Costanzo, Amintore Fanfani, Alberto di Monaco, Sofia Loren, Giovanni Spadolini, Pippo Baudo. Per 18 anni, Silvano è stato pasticcere ufficiale di Miss Italia, con le sue torte spettacolari per oltre mezzo secolo 'Pasticcio' ha deliziato tanti vip, tra cui Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti, Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Massimo Boldi, Roberto Baggio, Claudio Baglioni, Rita Pavone, Pupo, Silvio Berlusconi, Amedeo d'Aosta.

Con il suo fare entusiasta ha addolcito eventi, trasmissioni televisive, concorsi, compleanni e matrimoni da favola, in una carriera che nel 2010 ha toccato i 50 anni. Nel 2011 era stato pubblicato un libro-biografia commemorativo, presentato a Palazzo Vecchio a Firenze, con grande festa , presso la fattoria di Castiglionchio, nel comune di Rignano sull'Arno (Firenze). "Mastro Pasticcio - Una vita di dolcezze" è il titolo del volume curato da Pierfrancesco Listri, per Edizioni Polistampa, in cui si ripercorrono tutte le tappe della carriera di Orlandi.

Tra le sue creazioni migliori, sono note le rose di marzapane: «Ne ho fatte alcune a matrimoni che risalgono a 50 anni e tuttora le conservano» aveva detto lo stesso Silvano tre anni fa ai microfoni della Rai.

Pasticcere anche di matrimoni reali, Orlandi ha raccontato di essersi emozionato per la realizzazione dell'istrice in cioccolato per decorare una torta di 6x3 metri per la contrada omonima del Palio di Siena, trasportata in otto persone: «facemmo 300 metri in mezzo ad oltre 5.000 persone, ricevendo più elogi del fantino!».

