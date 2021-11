Abbassare il colesterolo velocemente: i 5 consigli da seguire per 30 giorni

Abbassare il colesterolo è una delle missioni, spesso complicate, per chi soffre di colesterolo alto. Sebbene infatti questo sia un tipo di grasso presente nel nostro corpo e indispensabile per il corretto funzionamento dell’organismo, in alcuni casi fa paura. Il motivo è che lo si associa a diverse patologie, dal momento che una sua eccessiva presenza nel sangue può portare rischi concreti. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 14:10

