A qualcuno piace... crudo. L'uovo crudista fa boom: ecco la novità della Pasqua 2021

E' la novità assoluta di questa Pasqua. L'uovo di cioccolato crudo: una chicca per intenditori che sta facendo impazzire gli amanti del gusto. Grezzo Raw Chocolate, la prima Pasticceria Crudista del Mondo fondata a Roma nel 2014, ha presentato la collezione 2021 di Uova di Pasqua crudiste, vegan e biologiche, senza lattosio e glutine, realizzate con fave di cacao non tostate provenienti dalle incontaminate foreste amazzoniche, anche chiamate Uova di cioccolato crudo. “Siamo orgogliosi di presentare, sulla scia di una nuova tradizione, un prodotto artigianale che mette al centro la salute dei consumatori” ha commentato Nicola Salvi, fondatore di Grezzo, “Il primo realizzato con materie prime di impareggiabile qualità: cioccolato crudo e zucchero di cocco biologici, superfood amici della salute. Il risultato è un cioccolato intenso, dal gusto penetrante, incredibilmente nutriente ed in grado di contribuire a mantenere uno stato di benessere ideale. In un periodo così difficile, caratterizzato dalla paura, bisogna ripartire dalla tavola per conservare un migliore stato di salute.”

Il cioccolato crudo, ottenuto da una lenta macinatura a pietra di fave di cacao essiccate al sole, conserva delle ampie sfumature di gusto in grado di intrattenere anche i palati più esigenti. Dolcificato con zucchero di cocco, ricco di fibre, sali minerali e vitamine, che con il suo basso indice glicemico ed il retrogusto finemente caramellato, aggiunge valore ad una esperienza unica. Dalla lavorazione a bassa temperatura di questi ingredienti nasce un cioccolato in grado di regalare sensazioni uniche al palato contribuendo a fornire elevate quantità di anti-ossidanti (flavonoidi) e tanti micronutrienti utili al proprio benessere come magnesio e theobromina. Il cioccolato crudo viene ottenuto da fave di cacao, ovvero i semi del frutto del cacao, essiccate naturalmente al sole, invece di essere tostate, in modo da mantenere inalterate tutte le sostanze benefiche che rendono famoso il cacao. Un cioccolato, quindi, privo di additivi, eccipienti e aromi artificiali, che preserva la naturalità e la bontà del cacao restituendo un gusto unico, un sapore inconfondibile e proprietà naturali straordinarie.



Per dolcificare viene utilizzato lo zucchero di cocco, non raffinato e senza conservanti, estratto dal tronco della palma da cocco, ricco di vitamine e sali minerali oltre che di inulina, fibra che rallenta l’assorbimento del saccarosio e che attribuisce a questo zucchero un indice glicemico basso (solo 35) rendendolo adatto a chi vuole tenere sotto controllo la glicemia. Lo zucchero di cocco ha una lavorazione semplice e breve, senza raffinazione, che lo rende uno dei dolcificanti migliori al mondo. L’Uovo di Pasqua di cioccolato crudo, grazie alla selezione degli ingredienti e alle modalità di lavorazione, al gusto originale ed autentico, diventa un piacere senza sensi di colpa con la garanzia di consumare un prodotto di qualità superiore.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Marzo 2021, 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA