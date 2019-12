A Natale si brinda con i cocktail: tre idee per le feste, anche senza alcol

Giovedì 19 Dicembre 2019, 09:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Natale o a Capodanno vi piacerebbe preparare un cocktail semplice, beverino, ma non classico come lo Spritz? Ecco tre ricette studiate per le feste dalle aziende, alla portata di tutti.Compagnia dei Caraibi lancia, tra gli altri, il drink Pan di Zenzero con 45 ml di Jefferson Amaro Importante, 15 ml di Irish Whiskey, 30 ml di succo di limone, 20 ml di sciroppo di zucchero, qualche goccia di albume. Agitate tutti gli ingredienti in un barattolo colmo di ghiaccio e poi servite con un biscottino al pan di zenzero.Amate il gin? Prendete in considerazione il Caorunn Alexander che si prepara in uno shaker con ghiaccio con 37,5 ml di Gin Caorunn; 12,5 ml di crema al cioccolato bianco, 25 ml di crema e 12,5 ml di latte. Agitate, filtrate in una coppetta e decorate con un bastoncino di cannella e una spolverata di noce moscata.Analcolico è invece il Bianco Natale, targato Sanbittèr. Per cominciare, centrifugate lo zenzero con un goccio d'acqua per ottenere un succo omogeneo, quindi versate in un bicchiere 10 ml di sciroppo di granatina e, a seguire, 10 ml di zenzero centrifugato, il succo di mezzo lime e 100 ml di Sanbittèr Emozioni Pompelmo freddo. Versate in un bicchiere alto e guarnite con una spirale di cetriolo, menta fresca e lamponi.