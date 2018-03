8 marzo: Festa delle donne: Sushi, pizza e cinese i più amati a domicilio dal gentil sesso

Mercoledì 7 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L’Osservatorio Just Eat, in occasione dell'e della, svela idel gentil sesso: sfizi e golosità a cui si rinuncia solitamente durante la settimana.Nella giornata che celebra l’emisfero femminile, il food delivery sembra essere l’alleato perfetto nelle case delle italiane che scelgono di trascorrere l’8 marzo in compagnia delle amiche all’insegna del relax e delle chiacchiere. A confermarlo l’Osservatorio Just Eat, app leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio in Italia e nel mondo, che rivela i food trends, i piatti e le cucine più ordinate a domicilio dalle donne durante la loro festa, con un incremento degli ordini del + 20% rispetto ad un normale mercoledì (dati 2017).Una cosa è certa, le rinunce a tavola non sono gradite l’8 marzo, infatti dopo il sushi, protagonista degli ordini a domicilio delle fanciulle la sera della festa delle donne, pizza e cucina cinese fanno da padroni.Il trend? Le donne italiane amano rilassarsi in compagnia di buone amiche e lasciarsi travolgere dai piaceri culinari che vengono messi da parte durante gli altri giorni dellla settimana.Quali sono i piatti più ordinati o la sera dell’8 marzo?A mettere d’accordo tutte sono i sapori giapponesi, infatti le donne italiane si lasciano tentare dal classico sushi, in particolare con uramaki philadelfia e nigiri sake, accompagnati da Edamame e sashimi. Ma per una serata di sole donne (almeno a cena) non può mancare l’intramontabile pizza margherita, seguita dalla variante capricciosa e dalla diavola, e visto che ci si concede uno strappo alla regola impennano gli ordini di piatti della tradizione cinese con noodles a volontà, pollo alle mandorle e ravioli al vapore. E per chiudere in bellezza la serata e mettere tutte di buon umore non si può fare a meno di un buon dolce italiano come il tiramisù.La top ten dei piatti più ordinati dalle donne per festeggiare l’8 Marzo:1. Nigiri Sake2. Pizza Margherita3. Uramaki Philadelphia4. Pizza Diavola5. Pollo alle Mandorle6. Crocchette di patate7. Ravioli di carne al vapore8. Samosa (antipasto indiano)9. Tiramisù10. EdamameQuesta giornata vede infine una crescita evidente dell’utilizzo del food delivery dalle donne, in particolare si è registrato nell’ultimo anno un incremento degli ordini da ristoranti gourmet e mediorientali, soprattuto della tradizione indiana. Seguono inoltre i dolci con le Crepes per un fine pasto golosissimo, la rosticciera e gastronomia, per ordinare tante stuzzicherie tradizionali da condividere e infine del gelato, per gustarlo e condividerlo direttamente dalla vaschetta.Ma i trend, si sa, si misurano anche sulle new entry e i piatti rivelazione dell’anno. Si scopre così che la cucina più in crescita per numero di ordini è quella gourmet, seguita dalla mediorientale, crepes, koreano, brasiliano e greco.Per scoprire quindi sapori lontani, golosi o ritrovare la tradizione, ecco qualche consiglio sulle cucine da provare con le amiche· Cucina Gourmet, per lasciarsi coccolare con qualche abbinamento da chef· Cucina Libanese, per assaggiare qualcosa di nuovo· Crepes, per un fine pasto golosissimo· Cucina Brasiliana, per un tuffo nei sapori del Brasile· Rosticciera e Gastronomia, per ordinare tante stuzzicherie tradizionali da condividere· Gelato, per gustarlo dalla vaschetta rivedendo Sex and the City