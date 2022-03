50 Top Pizza e 50 Top Italy: presentato il programma 2022. Tra le novità la classifica della migliore pizzeria al mondo

Nel 2022 la prima classifica mondiale della pizza. É una delle novità svelate da Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, curatori del network 50Top che dal 2017 ad oggi informa e comunica le eccellenze italiane nel nostro Paese e nel mondo in modo dinamico e contemporaneo. Fruibile ed immediata, la guida tradotta in inglese e con un sistema di geolocalizzazione, è diventata il punto di riferimento di cultori e appassionati alla ricerca del buon cibo. La presentazione del programma 2022 alle maggiori testate è stata (per la prima volta dopo due anni) in presenza, al Dry di Milano: location che porta la firma del giovane chef pizzaiolo Lorenzo Sirabella e che compare come prima pizzeria di Milano e tra le dieci migliori d’Italia, secondo 50Top Pizza.

Una guida che mette in classifica locali di qualità per tutti i gusti e tutte le tasche. Tanti gli eventi in programma, tante le novità, tante le location scelte. Da Napoli a New York, una fitta rete di appuntamenti come delle lancette di un orologio scadenzeranno le varie classifiche.

Per la pizza, si parte con 50 Top Europe (12 maggio al Teatro San Babila di Milano), poi la 50 Top USA (tra il 12 e 15 giugno al Chelsea Market di NY), 50 Top Pizza Italia (26 luglio al Teatro Mercadante di Napoli), 50 Top Asia-Pacific (ad agosto con premiazione online), 50 Top Pizza World (a settembre, città da definire) e per finire la Top World Artisan Pizza Chains e Congresso (a novembre a Madrid).

Ma le categorie non si fermano alla pizza. La 50Top Italy - 10 ottobre 2022 Milano, Teatro San Babila e 19 dicembre 50 Top Italy nel mondo in streaming - metterà in classifica le migliori Trattorie e Osterie, Cucina D’Autore e Grandi Ristoranti, insieme a locali etnici, bracerie e format innovativi. La 50 Top Italy Luxury (4 luglio a Roma) premierà le migliori hospitality con ristorante e servizio food&beverage di standard elevati. E la 50 Top Italy Pasticcerie (7 novembre in streaming) dividerà l’eccellenza per 10 specialità (babà, sfogliatella, gelato, tiramisù, panettone). La 50 Top Italy Rosé (7 giugno, Castel dell’Ovo a Napoli) accenderà i riflettori sul mondo del rosato in netta crescita negli ultimi anni.

Per i più giovani, anche quest’anno 50 Top dedica loro lo spazio sempre più apprezzato dei Contest. Dalla “pasta al pomodoro” di Piatto dei Campi, tema di questa edizione, a Caputo Bread Project al Brunch all’italiana, fino ad arrivare al veggie stile per “L’altra faccia del panino”, alle pizzerie al taglio e ai pub.

