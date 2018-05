Le Striatelle di Nonna Mafalda, anche il food da strada merita qualità

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nell'era dello street food,dovrebbe essere uno dei locali top di Milano. D'altronde, la posizione è quella dei Navigli dove la movida non conosce orari. Invece, a parte l'idea buona e la proposta varia di questa simil piadina più spessa e più lievitata di quella romagnola, manca la qualità. I prodotti non sembrano eccellenti e la preparazione è scarsa. Un esempio? La striatella con l'hamburger o gli spiedini dove la carne risulta mal cotta. Stessa cosa per la pasta (dai pici alle orecchiette alle trofie, qui la condiscono in una infinità di modi). A questo si aggiunge il servizio alla buona. Va bene che si chiama cibo di strada ma la qualità deve venire prima di tutto. Sempre!