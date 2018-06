Lo Zodiaco, quando al ristorante si paga il panorama

Quando un ristorante vive di rendita. Non per il cibo. Ma per la vista che dalla cima di Monte Mario è mozzafiato. Il bar anni ’70 e il ristorante dalle ampie vetrate panoramiche e una terrazza all’aperto hanno come comune denominatore prezzi alti rispetto a una qualità discutibile, sia che si vada alla caffetteria che al ristorante.



Poco importa se il menu è ricco di scelta. Ravioloni con ricotta all’arancia o i Paccheri conditi in vario modo, la Grigliata mista di pesce o l’Astice alla catalana, non fa distinzione. Il cibo non spicca per qualità. A questo si aggiungono gli spettacoli di cabaret che poco si addicono e il servizio approssimativo. Per la serie: qui pagate la vista. E basta.



Zodiaco, Ristorante Caffè - Viale del Parco Mellini 88/92, 0635496744

