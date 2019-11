Sofa Bar & Restaurant: magia con vista sulla Capitale, ma la cucina è da affinare

I tetti di Roma, il panorama della Città Eterna, le cupole delle sue chiese, compreso il Cupolone. La location dei Sofa bar Restaurant & Roof Terrace è interessante. Molto. Il posto è magico se si vuole mangiare o fare un aperitivo all’aperto. L’aspettativa è alta, insomma. Già da quando si varca la soglia che porta al terrazzo. La cucina è però ancora confusa. La proposta c’è, l’idea pure. Ma si deve affinare. I piatti non sono all’altezza. Le tartare spesso non esaltano il sapore delle materie prime tanto declamate. Così anche i primi, come il Tonnarello al pesto, con pomodori secchi, mozzarella di Bufala e polvere di nocciole o i Bottoncini ripieni di vongole e con bottarga di muggine. Anche il servizio risente un po’ di questa poca chiarezza. Basterebbe solo che si fermassero un attimo a riflettere sulla strada da prendere.



I Sofa Bar Restaurant & Roof Terrace - via Giulia 62, Roma Mercoledì 27 Novembre 2019, 06:00

