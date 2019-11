La Tavernetta, un ristorante nel cuore della Capitale che non aiuta Roma

Se fossi il sindaco di Roma andrei di nascosto in certi locali e poi parlerei con il titolare per dirgli che così facendo non aiuta la città e la sua immagine. Prendi la Tavernetta in via Sistina. Il gestore è spesso sulla porta ad “acchiappare” clienti. E in questo ci sa fare. Basta far finta di essere stranieri per vivere un’esperienza incredibile: piatti, anche quelli della tradizione romana che dovrebbero essere il fiore all’occhiello, preparati senza cura; il servizio è approssimativo, alcuni camerieri evidentemente assuefatti al ricambio continuo di clientela sono tutt’altro che cortesi. Con queste premesse qualsiasi conto arrivi risulta inadeguato. Un vero peccato, perché nel centro di Roma, si sente sempre più l’esigenza di locali di qualità che sappiano offrire piatti, cortesia e prezzi degni della Capitale.



La Tavernetta, via Sistina 147 - Roma Mercoledì 13 Novembre 2019, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA