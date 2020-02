Konnichiwa Sushi Restaurant a Roma: qualità e gusto sono calati, i prezzi no

A due passi da San Pietro, nel quartiere Prati di Roma, il Konnichiwa Sushi Restaurant era un posto dove fino a poco tempo fa si poteva mangiare sufficientemente bene. Senza infamia e senza lode, sì. Ma almeno era passabile. Ultimamente, sembra che il locale soffra di mancanza di qualità. Porzioni misere. Poco gusto. Poca attenzione. Insomma, come se in cucina ci fosse distrazione. Il prezzo resta troppo alto per come si mangia. Il ramen pecca, i gyoza (ovvero i ravioli di carne giapponesi) scontentano, tartar, ceviche e carpacci saranno anche rivisitati in chiave moderna e contemporanea, ma bighellonare non sono da premio. Insomma, forse conviene rivedere il menu. Materie prime. E modalità di preparazione.



Konnichiwa Sushi Restaurant - via Otranto 9/11, Roma



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 08:18

