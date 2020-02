Capperi a Roma: il declino di un locale di successo. E la pizza è un terno al lotto

Capperi! che declino. Cosa è successo al ristorante in Largo Damiano Chiesa a Balduina? Se lo chiedono in tanti a Roma. Perché il locale negli anni passati aveva riscosso un buon successo di pubblico: accogliente, cucina a vista e soprattutto in estate uno spazio all’aperto gradevole. Poi, però, qualcosa deve essere cambiato: il servizio è sceso di qualità e le facce del personale sembrano spesso quasi scocciate di avere a che fare con i clienti.



Ahimé, all’Ombra del Colosseo, non è una novità. Ma nel ristorante è calata anche la qualità di alcune pietanze. La cosa peggiore è la pizza, un vero terno a lotto: può arrivare troppo cotta e quasi bruciata oppure gommosa e praticamente immangiabile. I prezzi così non sembrano adeguati. Un consiglio: togliere la pizza dal menù e concentrarsi sul resto ritrovando il sorriso.



Capperi! Largo Damiano Chiesa, 10-14 - Roma Mercoledì 5 Febbraio 2020, 06:00

