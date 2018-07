Aglio, olio e peperoncino, arrabbiata, puttanesca. Ma anche carbonara, cacio e pepe o semplicemente al pomodoro. Qui, al famoso Archetto, di spaghetti ce ne sono di tutti i tipi e per tutti i gusti. Il problema, però, è che si dovrebbe curare meglio la qualità dei prodotti. Il livello, infatti, sta scendendo in questo locale blasonato e ma oramai ricercato soprattutto dai turisti. E bisognerebbe farlo non solo perché la sede storica si trova nel cuore di Roma, a due passi da Fontana di Trevi. Ma anche perché spaghetti e condimenti possono andar bene per le forchette non certo raffinate della maggior parte dei turisti ma non sono più all’altezza dei palati italiani. E come se non bastasse si accettano malvolentieri le carte di credito, preferendo il pagamento in contanti.

Spaghetteria L’Archetto - Via Dell’Archetto, 26 - Roma - 066789064

Mercoledì 11 Luglio 2018