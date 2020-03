Ottavio a Roma: l’ambiente chic bisticcia con il resto. A cominciare dal menu

Un locale che sta risentendo dell’altalena dell’alta ristorazione. L’ambiente elegante e raffinato comincia a stridere con le portate e il menu. Il crudo di pesce, da sempre uno dei must di Ottavio, non soddisfa come prima. Così come le pappardelle all’astice, ad esempio. O l’aragosta alla Catalana: l’abbondanza di olio ne copre il sapore.



Ma cosa è successo? E poi il servizio. Da un locale del genere ci si aspetta di più, sicuramente. I tempi biblici di attesa e il poco ascolto del personale di fronte a semplici richieste dei clienti (che sì, in un ristorante ci sono, eccome!), la disattenzione della comanda, non si sposa con quello che questo ristorante vorrebbe essere. Il conto? Come uno stellato ma la difefrenza è siderale.



Ottavio - Via di S. Croce in Gerusalemme 9 - Roma Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 07:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA