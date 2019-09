Leon, l’all you can eat dei carnivori romani. Ma il servizio non va

Un locale come tanti che spesso si perde nella superficialità della scelta di materie prime e dei metodi di cottura. Un ristorante dalle pareti nere e dalle lampade rosse, tra la basilica di San Giovanni e l’Appio latino, che cucina un po’ di tutto ma che non ha dei piatti veramente forti in cui si distingue. Dalla tagliata “illimitata” e dalle carni - in bella vista nel menu e servite su cocci di pietra e ghisa che comprendono la Chianina, il manzo argentino, il suino iberico di pata negra, la wagyu, l’angus e filetti di varie tipologie e tagli - ai primi, fino alle pizze. E non è una giustificazione il prezzo fisso, una sorta di all you can eat all’italiana però, con antipasti (mozzarella e prosciutto) pane e contorni. Il servizio è veloce e confuso, spesso non sanno spiegare cosa si sta mangiando.



Ristorante Leon, via Gallia 11 - Roma Mercoledì 11 Settembre 2019, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA