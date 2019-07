Miscusi, il pastificio con cucina a Milano e Torino: la scelta non manca, tutto il resto sì

Format bello. Ma qualità basic. Per turisti. Un vero peccato. Perché “Miscusi” è un pastificio con cucina, tanti tipi di pasta e tanti sughi come condimento. Si hanno quindi molteplici combinazioni. Le tipologie di pasta, circa nove, da scegliere a seconda del gusto vengono così preparate sotto gli occhi dei clienti. Non proprio come “quella fatta a mano dalle nostre nonne la domenica mattina”, come recita il loro slogan accattivante. Crema salmone e zucchine, Carbonara, Gricia, Ragù bolognese, Cacio e pepe, al Pesto genovese o vegetariano, o le tagliatelle mais e riso con verdure spadellate e mandorle. La scelta non manca. Ma la cura per i dettagli, purtroppo, sì. Compreso il servizio, spesso superficiale. Per cui è come se ci si trovasse in un fast food. Il locale è in varie zone di Milano (Cadorna, Colonne, Centrale, solo per citarne alcuni) e si trova anche a Bergamo e a Torino.



MISCUSI - Milano, Bergamo e Torino Mercoledì 17 Luglio 2019, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA