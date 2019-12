Les Pommes, a Milano il piccolo locale dalle tante idee. E tutte confuse

Interessante forse lo era all’origine. Ai tempi dell’apertura. Quando i piatti belli corrispondevano non alla perfezione ma sicuramente alla creatività. Il piccolo locale (alla moda) che proprio perché tale dovrebbe assicurare delizie e sciccherie di gusto, anche se tanto stretto tra una seduta e un’altra da non lasciare quasi lo spazio vitale, è ritrovo di superficialità di sapori, personale poco attento e prezzi non adeguati. Il brunch - con caffè americano, pane, burro e marmellata, spremuta d’arancia e piatti a scelta dal club sandwich alle uova alla Benedict, alla tartare, pancakes e bagels - in turni rigidi che non permettono ai clienti nemmeno di rilassarsi. E un menu che spazia fin troppo dai pacchetti alle orecchiette, dalla Caesar Salad agli sformatini. In questo posto, tante idee ma troppo confuse.



Les Pommes - Milano, via Pastrengo 7 Mercoledì 11 Dicembre 2019, 06:00

