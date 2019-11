Caffetteria Lavazza, più lo mandi giù e più (il prezzo) si tira su

Cracco troppo costoso? Allora non siete andati alla caffetteria Lavazza in piazza San Fedele a Milano. Già, perché in Galleria i curiosi si fermano davanti al locale dello chef a fare le pulci al menu ma poi basta girare l’angolo per trovare situazioni ben più discutibili. Come la caffetteria Lavazza appunto. Una bottiglietta di Cocacola da 20 centilitri costa 5,50 euro. Quattro mini stuzzichini di salmone e Philadelfia con palline di aceto balsamico e un’ostia di cetriolo 14 euro. La qualità non è male ma resta inferiore (per continuare nel confronto) a quella di Cracco; il servizio è altalenante, spesso i camerieri non sono all’altezza quanto meno dei prezzi. Insomma, parafrasando uno spot memorabile di qualche anno fa, da Lavazza più lo mandi giù e più il prezzo va su.



Caffetteria Lavazza, piazza San Fedele - Milano Mercoledì 6 Novembre 2019, 06:00

