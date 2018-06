Se a Milano il franchising “tradisce” l’antica pizza di Michele

Se cercate il tempio sacro della pizza forse avete sbagliato strada. L’Antica Pizzeria di Michele che ha aperto in franchising a Milano, infatti, non è la stessa di quella storica di Napoli. O almeno di quella che tutti ricordano. Marinara, Margherita, Napoletana: pizze giganti che debordano dai piatti, condimenti non sempre eccellenti, impasto non lievitato come dovrebbe e tempi di attesa wagneriani. Il risultato è che la pizza - per chi se ne intende - qui non è come ce la si immagina: niente a che vedere con quella napoletana. Insomma, la pizza è pizza è vero. Ma anche a Milano, da chi vanta cinque generazioni di pizzaioli, andrebbe fatta come tradizione comanda.

Antica Pizzeria da Michele - Piazza della Repubblica 27, 0266711538

