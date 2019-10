Vista Darsena a Milano, prezzi alti e qualità bassa. Ma con una vista mozzafiato

Il posto incantevole. Vista Darsena, come da nome del locale, con gli affacci tra i più belli della zona. Ma il servizio è scadente e la proposta cibo da fast food triviale. I prezzi? Altissimi, paragonati a quello che si mangia e beve. Un vero peccato per una Milano ricercata per luoghi all’aria aperta e non circondati da grigi palazzoni metropolitani. Brioche per la colazione e torte che sembrano preconfezionate, aperitivo grossolano e raffazzonato, e pranzo con piadine farcite alla meno peggio. Il servizio giovane, a tratti troppo giovane: personale che sembra avere poca esperienza, che ti chiede subito di pagare prima ancora di portarti un bicchiere d’acqua. Insomma, nell’era delle eccellenze enogastronomiche, dove si fa a gara a chi stupisce di più con idee e qualità, qui si deve essere consapevoli che quello che costa è la vista. Vista Darsena, appunto. Per il resto, non c’è molto altro.



Vista Darsena, viale Gabriele D’Annunzio, 20, Milano. Mercoledì 9 Ottobre 2019, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA