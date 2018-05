Portare sulle spalle una grande eredità non è facile. Succede a Daniel Canzian, scuola Gualtiero Marchesi, di cui è stato Executive Chef. L'idea ce l'ha, la simpatia pure e la bravura non gli manca. Ma quando si entra nel suo ristorante a Brera - con grande cucina a vista - sembra mancare qualcosa. Locale a tratti anonimo, personale non all'altezza e piatti che non si spingono oltre. Non hanno convinto il Risotto al limone, sugo d'arrosto e liquirizia (sapori poco bilanciati), il Minestrone di verdure (troppo dure) e la cottura del maialino da latte speziato. Bene l'Uovo di selva alla pavese. Semplicità sarà la sua parola d'ordine, ma troppa storpia. A volte basterebbe osare di più.



Milano - via Castelfidardo angolo San Marco, 0263793837

Mercoledì 16 Maggio 2018