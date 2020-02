Venchi, nell’antica cioccolateria di via Boccaccio a Milano il listino dei prezzi è troppo amaro

Gelato a prezzi folli? Sì. Nei negozi della cioccolateria storica torinese Venchi, accade. Cioccolato in tutte le consistenze, ma a prezzi esorbitanti. Prendiamo l’esempio del locale in piazza Cadorna a Milano, angolo via Boccaccio. Nel cuore della city, nonché snodo importante, dove ogni giorno passano migliaia di persone. Ecco, chiedete una coppetta minuscola di gelato (c’è scritto massimo due gusti che se in paletta ne capita un grammo in più, lo rimettono elegantemente nella vaschetta). Il prezzo per una qualità medio bassa, senza panna (che non eccelle) e senza aggiunte varie, parte da euro 3,20. Migliori tartufini, gianduiotti, cremini e tavolette. Il listino prezzi? Da rivedere.

VENCHI CIOCCOLATO E GELATO - Via Boccaccio, 2 - Milano .



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Febbraio 2020, 07:54

