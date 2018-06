Se il Cavaliere Gino “dimentica” la qualità romana per il turista straniero

Un cibo non da “Cavalier” come la sua storia insegnerebbe. Qui si sono attovagliati da Sandro Pertini a Gerardo Bianco a Mario Capanna. Ma la sua cucina romana non è più come quella di una volta. L’amatriciana, la cacio e pepe, i tonnarelli alla ciociara, i saltimbocca, carciofi e baccalà sulla lavagnetta del menu ci sono tutti. Ma sembrano strizzar l’occhio più ai turisti che ai buongustai. Perché chi viene qui per apprezzare tradizione e materie prime di qualità, soprattutto se sa riconoscerle, rischia di rimanere deluso. Il Cavalier Gino sembra, infatti, aver sacrificato la qualità dei suoi piatti per accontentare “lo straniero” e le sue tasche. Una scelta che lascia l’amaro in bocca.

Roma - Vicolo Rosini 4, 066873434

