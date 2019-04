Madeleine Salon, le ambizioni da Belle Époque tradite dal servizio sciatto

Doveva essere una bomboniera nel cuore di Prati. Un rifugio dal delirio Capitale per i palati più fini. E, invece, il Madeleine-Salon de Gastronomie non ha saputo mantenere le aspettative. L'offerta gastronomica, raccontò proprio Leggo, «spazia dai donuts di mozzarella e pomodoro e spuma di basilico al risotto acquerello asparagi parmigiano e vino rosso» e altri accostamenti ricercati. L'ambiente di chiaro rimando parigino, dove ogni elemento è Art Nouveau - è una cornice perfetta. Ma è il quadro che manca. Il personale non è all'altezza, spesso distratto o poco accogliente. Le attese troppo lunghe anche quando il locale non è affollato. La preparazione degli aperitivi lascia a desiderare, le pietanze sovente arrivano tiepide se non addirittura fredde. Insomma, entrando sembra di trovarsi nella Belle Époque ma uscendo si pensa di essere tornati a una Roma anni Ottanta.



Madeleine Salon de gastronomie Roma, via Monte Santo 64 - tel. 063728537