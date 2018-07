La Madonnina, piatti senza sorrisi con vista sul parcheggio

Oste e tavolate social. Tutto vorrebbe ricalcare le storiche trattorie milanesi delle quali, La Madonnina di via Gentilino, rientra. Ma forse qui si sta perdendo gentilezza e genuinità. E tra souvenir che travalicano nel trash e quadri di locandine di opere liriche che fanno la storia di Milano, tavolini all’aperto con vista su parcheggio condominiale, i piatti aleggiano anonimi e senza sorrisi da parte di chi li serve. Tutto veloce. Tutto rigido, e l’informalità è solo nelle tovaglie a quadrettoni. Nel menu di pochi piatti stagionali, ci sono il risotto alla milanese con ossobuco, la cotoletta, il vitello tonnato, piatti di formaggi e dolci. Il prezzo non è basso per essere una trattoria senza pretese. E soprattutto, nessuna capacità di gestori e personale di essere flessibile alle richieste dei clienti. Per la serie: qui comandiamo noi, se ti piace è così altrimenti te ne vai.

La Madonnina - via Gentilino, 6 - Milano - Tel. 02/89.40.90.89

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..