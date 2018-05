Nobu Milan, quando il glamour con gli occhi a mandorla non convince

Luci soffuse color arancio, eleganza e stile tra il nipponico e la moda italiana. La location è glamour - siamo nel regno Armani, al Nobu Milan - ma i piatti non lo sono altrettanto. La qualità della sua cucina fusion stride prepotentemente con le pareti che la avvolgono. Sushi e sashimi nella norma, e i piatti di punta, l’Astice in salsa al pepe con wasabi, il Merluzzo nero al miso, o Wagyu beef, non soddisfano troppo. A questo si aggiunge il servizio non all’altezza del posto e il prezzo decisamente alto per come si mangia. Stesso vale per il menu degustazione. Il resident Chef Antonio d’Angelo è bravo, ma potrebbe fare di più. Il risultato è che questo ristorante internazionale è decisamente sotto le aspettative. Milano - Via Gastone Pisoni 1 - 0262312645

Mercoledì 30 Maggio 2018