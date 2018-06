Condominio Marconi, a tavola come in un loft di New York

Si chiama Condominio Marconi il nuovo indirizzo per gli appassionati di buon cibo, in zona Marconi, che propone una carta basata sull’incontro tra pizzeria, griglieria e specialità romane, in un ambiente giovane, con sottofondo di musica, dal latino alla bossanova. Giovani sono i soci fondatori, 5 ragazzi tra i 30 e 35 anni. A firmare il menù è Matteo Castorino. Tra le specialità: la pinsa, un tipo di pizza romana a lievitazione naturale, molto leggera, gli immancabili fritti, supplì, mozzarelle in carrozza, fiori di zucca e alici. E poi e la carne iberica, la tartare, l’hamburger classico. A rendere unico il locale l’arredo che ricorda un loft newyorkese con un tavolo sociale, dove persone diverse possono conoscersi. Grande attenzione è dedicata anche ai cocktail e alle birre artigianali con una selezione per ogni palato. Condominio Marconi, via Dal Pozzo 5, Roma. Tel. 348/01.27.024 Costo:25-30 euro.

Mercoledì 6 Giugno 2018