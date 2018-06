Miglior pizzeria, riconoscimento che conferma quello dello scorso anno, e miglior pizza tonda 2018: la Agro Romano. Questi i titoli conquistati da Giancarlo Casa, patron della Gatta Mangiona, ai Restaurant Awards Lazio 2018. Non una sorpresa ma una conferma. Il nome di Giancarlo Casa (foto) è un riferimento e una garanzia per gli amanti della pizza nella Capitale. Il segreto del successo sta nell’attenzione con cui, da sempre, vengono selezionate le materie prime, nello studio degli impasti e nel mix di ricerca e creatività che ne hanno fatto una pizzeria d’eccellenza, con proposte d’autore, in un’innovativa filosofia di ricetta e sapore. Si va così dalla pizza Agro Romano, appunto, con puntarelle e acciughe, a quella ispirata alla primavera, con vignarola, fiordilatte e mortadella. Senza dimenticare le bruschette, come quella con ciauscolo e pesto di basilico.

La Gatta mangiona Via Ozanam 30, Roma. Tel. 06/53.46.702, aperto tutte le sere. Costo 18/25 euro.

