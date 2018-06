Nel quartiere più bohémien di Milano, uno stiloso raw bar&restaurant dove deliziarsi di crudi mediterranei e piatti di pesce secondo stagione in un ambiente dall’eleganza scandinava. Con i suoi 38 posti interni e una ventina nel dehor nei mesi caldi, Petrus 1935 è un indirizzo da segnarsi in agenda per cenette romantiche o improvvise voglie di pescato, dove il crudo è protagonista assoluto.

D’altro canto la proprietà e la conduzione dello chef executive Nicola Marveggio e del nipote Marco sono le stesse del Porthotel Calandra e La Calandra Resort di Lampedusa, da cui derivano molte delle prelibatezze del mare proposte in carta. A partire dai gamberi rossi di Linosa e dagli scampi da gustare, singolarmente o in plateau di diverse dimensioni, insieme ad altri preziosi tesori del mare secondo disponibilità, come ricci, Bulots e Percebes, oltre una selezione curatissima di ostriche di altissimo livello.

Tra queste le spéciales di Florence Tarbouriech, allevate nel delta del Po, le francesi Royal di David Hervé, o le irlandesi Ostra Regal di Pascal Boutrais. E dalla cucina: la burratina con acciughe di Lampedusa, su crema fredda di pomodoro, con crumble al burro e salsa verde al limone, gli spaghetti con stracciatella e acciughe, gli gnocchi con gamberi e pistacchi e il cubo di spada del Mediterraneo. Ottima la scelta di vini e bollicine.

