Piatti stellati a prezzi accessibili, a Milano parte il nuovo Identità Golose Hub

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Countdown iniziato per, il primodella gastronomia internazionale che apre le porte il. Firmato a quattro mani da, già ideatori del Congresso che da 15 anni racconta l'eccellenza in cucina, si ispira a quanto già sperimentato con successo a Expo:(quattro portate a 75 euro vini inclusi) e grandi chef che cambiano ogni settimana. «Riproponiamo il format con degli accorgimenti - racconta Marchi - Non volevamo fosse il solito ristorante, con vetrine a vista e piatti in bella mostra».Location è la Fondazione Feltrinelli (via Romagnosi, 3), palazzo storico a due passi dalla Scala. Spazio di nicchia ristrutturato a perfezione tra design e tecnologia che accoglierà nelle sue sale con una formula inedita. L'obiettivo? Avvicinare il cliente allo chef e portarlo all'assaggio dei piatti più rappresentativi.(stellato dell'Osteria Arborina di La Morra - Cuneo), mentre resident chef è Alessandro Rinaldi. Ad accendere i fornelli all'inaugurazione (su invito) per La Grande Milano, gli chef Andrea Aprea, Carlo Cracco, Antonio Guida, Alessandro Negrini e Fabio Pisani, Davide Oldani e Claudio Sadler. La sera dopo (su invito), Cristina Bowerman, Enrico e Roberto Cerea, Gennaro Esposito, Annie Feolde, Niko Romito e Mauro Uliassi per La Grande Italia.Apertura al pubblico il 20 settembre, con l'uruguaiano Perdomo, il francese Léveillé, il tedesco Bob e lo spagnolo Charquero. A seguire, lo spagnolo Paco Roncero e dalla Slovenia, Ana Ro Hia Franko. Sarà il bistellato Moreno Cedroni a dare il via (dal 26 al 29 settembre) alla staffetta chef che si avvicenderà settimana dopo settimana. Partner digitale per le prenotazione è TheFork.«Il congresso a marzo ci sarà sempre - continua Marchi. - Ma ora abbiamo uno spazio dove potere ospitare chef, piatti e dibattiti tutto l'anno».