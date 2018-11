L'Hotel Antonella presenta lo Chef Davide Mangiapelo

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Originario di Roma, 33 anni e un grande amore per la cucina, ma con alle spalle esperienze maturate nelle regioni italiane del nord e del sud; esperienze che gli anno permesso di rafforzare la conoscenza della cucina mediterranea nelle sue varie declinazioni e di conosce le tipicità delle diverse cucine regionali italiane, eccellenze e specialità tipiche che oggi fanno capolino nel menu a la carte del ristorante dell’Hotel Antonella in cui lavora con una brigata di giovani selezionati collaboratori.L'hotelSHG Hotel Antonella è un elegante albergo 4 stelle a Pomezia, a pochi minuti da Roma. Immerso in un parco situato sulla sommità di una collina vicino alle coste laziali, SHG Hotel Antonella è il luogo ideale per eventi e meeting di successo a poca distanza da Roma.Oltre alle eleganti camere, infatti, SHG Hotel Antonella mette a disposizione dei suoi ospiti un ampio ristorante, adatto a banchetti e ricevimenti, un centro congressi attrezzato con le più moderne tecnologie ed un ampio parcheggio gratuito.Grazie alla sua posizione strategica, a pochi chilometri dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, SHG Hotel Antonella è la soluzione ideale per soggiorni di lavoro ma anche per visitare Roma in comodità per poi rilassarsi lontani dal traffico della Capitale.La CucinaLasciatevi coccolare dai menu stagionali e dalle proposte gourmet dei nostri chef! La cucina di SHG Hotel Antonella si focalizza sui piatti classici della cucina italiana preparati con materie prime di qualità e rivisitati con un tocco di originalità. La scelta di servire piatti che rispettano la stagionalità dei prodotti è accompagnata da una selezione di vini D.O.C.Alcuni piatti del Nuovo Menù:Involtini di pasta fillo con gamberi su crema di patate viola, Carboncino di tonno su marmellata di pomodorini, Pesce spada marinato all’aceto di champagne con insalata di puntarelle e caviale; Tonnarelli alle castagne su crema di zucca mantecati all’astice, cipollotti freschi e olive taggiasche; Trancetto di cernia in guazzetto di patate al limone e petali di tartufo e Millefoglie scomposta con crema chantilly e lamponiWeddingSHG Hotel Antonella è una splendida location per sofisticati banchetti di nozze a poca distanza da Roma. Grazie alle ampie sale, adatta ad ospitare fino a 800 persone, questo albergo a Pomezia è ideale per ospitare ricevimenti molto numerosi.Per rendere ancora più speciale il vostro giorno, SHG Hotel Antonella mette a vostra disposizione un comodo parcheggio esterno gratuito, un parco scenografico ed uno staff altamente qualificato e pronto ad organizzare ogni dettaglio del vostro ricevimento, allestendo gli spazi in base alla tematica da voi scelta e mettendo a vostra disposizione un gran numero di fornitori specializzati nel settore del wedding.