Guida Michelin 2021, la rivelazione delle stelle: la diretta della 67esima edizione della bibbia della cucina

Tornano le Stelle. Quelle della cucina. Quelle della Guida Michelin. Oggi sarà presentata la 67esima edizione della bibbia della cucina e soprattutto saranno assegnati gli importanti riconoscimenti a chef e ristoranti.



La cerimonia si terrà in diretta streaming dalle 17:30 dal Relais Franciacorta di Corte Franca (Brescia). Nell’edizione numero 66, la famosa guida ha raccolto in tutto 371 ristoranti italiani stellati: 11 con 3 stelle, 37 con 2, 323 con una stella. La novità dello scorso anno fu la stella Verde, quella della sostenibilità. Se la aggiudicarono in 13 tra cui i tristellati Massimo Bottura e Norbert Niederkofler. Ma anche Alfonso ed Ernesto Jaccarino e Pietro Leemann del Joia di Milano.



Sempre lo scorso anno non mancarono novità e premi speciali. Salirono a a 37 i ristoranti bistellati, ovvero quelli che “meritano una deviazione”: new entry, il Ristorante Harry’s Piccolo - Trieste di Matteo Metullio, Santa Elisabetta (Firenze) di Rocco De Santis e la cucina “pop” del Ristorante D’O - San Pietro All’Olmo di Davide Oldani, al quale viene assegnata anche la stella verde. Ad avere una stella sono 323, di cui 26 nuovi (16 sono under 35, 4 under 30) tra cui Takeshi Iwai di Aalto a Milano e Giorgio Servetto di Nove ad Alassio. Sono così 371 i ristoranti stellati italiani con la Lombardia in testa per numeri, mentre tra le province svetta Napoli (28 stellati), seguita da Roma e Milano.



PREMI SPECIALI

Giovane chef dell’anno venne nominato Antonio Ziantoni del ristorante Zia di Roma. Chef Mentore fu il tre stelle Niko Romito. Premio per il servizio di sala a Christian Rainer, Peter Brunel Ristorante Gourmet di Arco. Mentre quello di Sommelier 2021 a Matteo Circella, Ristorante La Brinca, Ne (GE). Ma la Guida rimane un giudice duro. E lo scorso anno persero la stella in 10: tra questi il Bye Bye Blues di Palermo, Il Riccio di Capri e Bacco di Barletta.

VINCE IL PREMIO SOMMELIER 2022 Sonja Egger -

Ora tocca al Premio Sommelier 2022, offerto dal Consorzio Del vino Brunello di Montalcino

PREMIO MICHELIN SERVIZIO DI SALA 2022: Matteo Zappile ristorante Il Pagliaccio - ROMA

17.50 Si parte con i premi speciali

17.48 Ora è il momento del padrone di casa, Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta

17.45 Arriva sul palco anche Fjona Cakalli, che condurrà questa edizione. Introduce un breve filmato con il racconto di quanto accaduto lo scorso anno.

17.43 “Oggi scopriremo il nuovo firmamento delle stelle Michelin”, dice Marco Do

Iniziata. Marco Do sul palco. Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne di Michelin Italiana

17.33 Tutto è pronto per la presentazione della Guida Michelin 2022: scopriremo insieme le nuove stelle

17.29 Mancano pochi istanti al via di questa diretta per la rivelazione delle Stelle della Guida Michelin 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 17:58

